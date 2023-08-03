ميقاتي: لا دواء ولا رواتب في لبنان بنهاية أغسطس

حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، من أن البلاد قد تواجه صعوبات في تأمين الدواء ودفع الرواتب بالعملة الأجنبية بنهاية شهر أغسطس إذا لم يتم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية المقدمة من قبل حاكم مصرف لبنان المؤقت، وسيم منصوري.

وأشار ميقاتي في بيان نُشِرَ على موقعه الإلكتروني إلى أن الخطة المقترحة من منصوري تتفق مع خطط الحكومة وهدفها إنقاذ البلاد، وأكد على ضرورة إقرار تلك الخطط دون تضييع الوقت.

وأفاد ميقاتي بأنه قد تواصل مع حاكم مصرف لبنان وسام منصوري، وأنه تم التوافق على مضمون الخطط المقدمة وتوافقها مع أهداف الحكومة.

ونوه رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلى تقديم منصوري، المؤقت ونوابه اقتراحًا حول خطة نقدية واقتصادية شاملة، وطلب من مجلس النواب إقرارها بسرعة.

وأوضح ميقاتي أن هذه الخطة تتوافق مع خطط الحكومة وهدفها إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية.

وأكد أنه بنهاية شهر أغسطس، لن يكون بإمكان لبنان تأمين الدواء والرواتب بالعملة الأجنبية إلا إذا تم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية المقترحة.

ودعا ميقاتي جميع الأطراف إلى العمل كورشة واحدة لإنقاذ البلاد ووضع خطة سريعة للتصدي للأزمة.

واقترح ميقاتي أن يقدم النواب اقتراحًا قانونيًا في مجلس النواب يسمح للحكومة بالاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان.

وأشار إلى أن الحكومة وزعت مشروع قانون بالفعل في هذا الصدد، وأنه من الأفضل أن يتم طرح القانون من قبل البرلمان لتسريع عملية المناقشة والموافقة عليه.

وأكد أن جميع اللبنانيين يشتركون في الأزمة الاقتصادية وأن هناك الكثير من الأمور التي تجمع الجميع، ودعا جميع الأطراف إلى التعاون والتضامن للتصدي للتحديات التي تواجه البلاد.

