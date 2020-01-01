ميليشيا عراقية تهدد بحصار سفارات السعودية والإمارات والبحرين

توعدت مليشيا "كتائب سيد الشهداء" التابعة للحشد الشعبي العراقي بمحاصرة سفارات السعودية والامارات والبحرين، اضافة الى معسكرات ومقرات القوات الأميركية في البلاد، بعد يوم على تعرض السفارة الاميركية في بغداد لهجوم من قبل الاف المحتجين.

وقال الأمين العام للكتائب أبو آلاء الولائي في تغريدة له عبر تويتر: "حين تحاصر السفارة الأميركية فإنه سيتم محاصرة جميع المعسكرات الأميركية بالإضافة إلى سفارات دول السعودية والإمارات والبحرين على حد قوله".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كشف بالأسماء من وصفهم بالإرهابيين ووكلاء إيران الذي دبروا الهجوم على سفارة الولايات المتحدة في بغداد الثلاثاء.

وكتب بومبيو في تغريدة أن "هجوم اليوم خطط له إرهابيون- أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، وبتحريض من وكلاء إيران، هادي العامري وفالح الفياض. وجميعهم ظهروا في صورة خارج سفارتنا".

وأظهرت الصورة التي نشرها بومبيوعلى رأس العناصر المهاجمة كان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض نفسه، والذي من المفترض أنه يعمل رسمياً في إطار القوات الأمنية العراقية.

وبجانب فالح الفياض كان نائبه أبو مهدي المهندس قائد ميليشيا كتائب حزب الله العراقي، وقيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، وكذلك وهادي العامري قائد ميليشيا بدر، وكلها ميليشيات منضوية تحت هيئة الحشد الشعبي، ومقربون من قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

