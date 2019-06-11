نائبة كويتية تتوعد المقيمين المصريين بضرائب اضافية

انتقدت النائبة في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم تصرفات المصريين الذين ثاروا بفعل امتلاك اللاجئين السوريين لما قيمته 23 مليار دولارواتهامهم بانهم استولوا على الشقق والمحال والمطاعم وزاحموا المواطنين المصريين في بلدهم.

ونقلت جريدة الرأي الكويتية عن النائب الهاشم القول : "يقيمون الدنيا ولا يقعدونها عندما نثير هنا في الكويت ملف التحويلات المالية للوافدين والتي تجاوزت 20 مليار دينار خلال الخمس سنوات الماضية”.

وكشفت عن وجود تقرير بين ايدي مجلس الامة (البرلمان) بشأن فرض ضريبة على التحويلات، وينبغي إقراره بأسرع وقت حتى نحد من التحويلات التي تؤثر على الاقتصاد الكويتي”.

وأضافت الهاشم: “نحن مع الاستفادة من الوافد المنتج الذي يقدم خدمات للبلد الذي يقيم فيه، وفي الوقت نفسه يحترم قوانين البلد ويحافظ على بنيته التحتية وعلى الخدمات العامة التي تقدم، ولا يتسبب في الفوضى والزحام ويصبح عالة على المجتمع، وخصوصا العمالة الهامشية التي تثقل كاهل البلد”.

وختمت النائبة الهاشم تصريحاتها بالتأكيد على المطالبة بإصلاح الخلل في التركيبة السكانية واشارت الى انها باتت ضرورة ملحة واستحقاقا وطنيا، لأنه من غير المنطقي أن يكون المواطنون أقلية في بلدهم، مطالبة بخفض عدد الوافدين خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث يبلغ عدد الكويتيين أكثر من 50 في المئة من عدد السكان، وهذا معمول به في غالبية دول العالم، مؤكدة: “نحن لسنا ضد أي وافد شريف يمتلك مهنة فنية يحتاجها البلد، لكننا لا نقبل التكدس في أعداد الوافدين غير المنتجين، الذين لم يتركوا لأبناء البلد متنفسا في ديرتهم”.

والعام الماضي شنت النائب الكويتية صفاء الهاشم هجوما جديدا على الوافدين، ودعت إلى إزالة ما وصفته بـ"الشحم الزائد على جسم الدولة الإداري في هيئة وافدين محتلين لوظائف يفترض أن تكون للكويتيين". وتحدثت عن 14 الف كويتي وكويتية بانتظار الحصول على الوظيفة