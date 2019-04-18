نائب إيطالي: لا أحد يستطيع أن ينكر حق القرم بالانضمام لروسيا

اعتبر نائب إيطالي، أنه لا يمكن لأي منظمة أو دولة في العالم أن تحرم سكان القرم من حقهم في تقرير مصيرهم، ولا من قرارهم بأن يكونوا مع روسيا.

وقال ستيفانو فالديغامبيري، النائب في المجلس الإقليمي لمقاطعة فينيتو، عضو المجلس التنسيقي لجمعية أصدقاء القرم الدولية، اليوم الخميس: "يمكنني أن أشهد أننا اليوم في شبه جزيرة القرم نواجه ظلما دوليا كبيرا، وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان من جانب جميع البلدان التي تدعي أنها حامية لهذه الحقوق، بما في ذلك إيطاليا. أنا هنا أيضا لأدافع عن حق شعب القرم في التصويت على تقرير المصير وفقا للقانون الدولي، لقد أصبحوا جزءا من الاتحاد الروسي، ولا يمكن أن تكون هناك منظمات ودول يمكنها أن تنكر هذا الحق".

وأضاف النائب الإيطالي في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية على هامش مشاركته في منتدى يالطا الاقتصادي الدولي:"هناك اليوم في العالم مفاهيم تنص على أن الحقوق صالحة وقائمة فقط عندما تخدم مصلحة شخص ما...أنا لا أتفق مع هذا المفهوم أبدا".

وينعقد منتدى يالطا الاقتصادي الدولي الخامس في مدينة يالطا في شبه جزيرة القرم الروسية في الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري. وهذا الحدث التجاري الذي يعقد سنويا في القرم، هو واحد من أكبر المنتديات الاقتصادية الأربعة في روسيا. ويتوقع المنظمون مشاركة أكثر من 3 آلاف شركة ومؤسسة عالمية فيه من حوالي 100 دولة في العالم.