نائب اردني يدعو لمنع الفلسطينيين الذين يستخدمون مطار رامون من دخول الاردن

دعا النائب الاردني خليل عطية الى منع اي شخص يستخدم مطار رامون الاسرائيلي من دخول الاردن، وقال انه سيقدم هذا الاقتراح الى الحكومة وسيتبناه شخصيا.

وقال عطية نقول للفلسطينيين إن من يستخدم هذا المطار "لا يجي على الاردن". وعليه ان يختار بين الاردن الذي "طول عمره" واقف مع الفلسطينيين او الصهاينة المحتلين لأرضه"

وطالب النائب عطية في تصريحات لقناة رؤيا المحلية باتخاذ اجراءات مع مكاتب السياحة الفلسطينية التي تسهل وتنسق عمليات السفر عبر مطار رامون

وقال ان هناك امر خطير ومؤامرة على الاردن، وتساءل لماذا لم يتم استخدام مطار غزة او مطار قلنديا، وطالب الحكومة بالتحرك سريعا لاتخاذ اجراءات عقابية مناسبة ضد من يتآمر على المصالح الاردنية

وقبل هذا التصحريح النيابي الاردني، فقد اكدت السلطة الوطنية الفلسطينية على لسان مسؤول في السلطة انها ترفض سفر مواطنيها عبر مطار "رامون" الذي يملكه الاحتلال الإسرائيلي، واتهم المسؤول في تصريحات صحفية، الاحتلال بالتنصل من اتفاقياتها مع الجانب الفلسطيني.

في الغضون اعلن المتحدث باسم وزارة المواصلات الفلسطينية موسى رحال، أن الموقف الفلسطيني رفض فكرة استخدام المطار رامون. وأشار رحال إلى أنه توجد توجد أولويات واستحقاقات بموجب الاتفاقيات الدولية، منها تسليم مطار القدس الدولي (قلنديا)، وإعادة إعمار مطار غزة الدولي كذلك السماح بإنشاء مطار جديد في الضفة الغربية، على أن تدار جميعها من قبل الفلسطينيين.

ودعا أيضا إلى تسهيل الإجراءات على معبر الكرامة مع الأردن، موضحا أن هناك مضايقات من قبل الاحتلال للمسافرين الفلسطينيين في الاتجاهين.

وضيقت سلطات الاحتلال خلال الاشهر الماضية على المسافرين الفلسطينيين العائدين والمغادرين عبر جسر الملك حسين بين الاردن وفلسطين المحتلة لتدفعهم للسفر مباشرة عبر مطار رامون، والاستغناء عن مطار الملكة علياء وهو ما يكبد الاردن خسائر مالية وحرمانها من رسوم العبور والمرور والترانزيت