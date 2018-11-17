نائب ترامب يؤكد ضرورة محاسبة الضالعين بمقتل خاشقجي

مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

شدد مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة محاسبة الضالعين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بنس، اليوم السبت، في منتدى لقادة شركات يسبق قمة آبيك في بورت مورسبي إن: "الولايات المتحدة مصممة على مساءلة أي شخص له علاقة بمقتل الصحفي الذي اختار الولايات المتحدة منفى له".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر وصفته بالمطلع، أن وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) تعتقد أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.