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نائب ترامب يؤكد ضرورة محاسبة الضالعين بمقتل خاشقجي

نائب ترامب يؤكد ضرورة محاسبة الضالعين بمقتل خاشقجي
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