نائب رئيس وزراء الجزائر يمتدح تراجع بوتفليقة عن ولاية خامسة

رمطان لعمامرة شغل منصب نائب رئيس الوزاء الجديد

امتدح نائب رئيس وزراء الجزائر رمطان لعمامرة، قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، التراجع عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، لولاية خامسة.

ونقلت قناة النهار عن لعمامرة قوله: "قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أهم نقطة تحول في البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962".

وقال إنه سيجري تشكيل حكومة كفء تحظى بثقة المشاركين في الندوة الوطنية التي ستشرف على العملية الرئاسية.

يشار إلى أن بوتفليقة أعلن أمس الاثنين، تراجعه عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لولاية خامسة، ولكنه أعلن تأجيل الانتخابات، في حين قدمت الحكومة الجزائرية استقالتها.

وكالات