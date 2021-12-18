نائب هندي يعتذر لضحايا الاغتصاب بعد دعوته لهم بالاستمتاع

تراجع نائب هندي معتذرا عن تصريحات جاءت بصيغة نصيحة لضحايا الاغتصاب بان يستمتعو بدلا من المقاومة ان كان ما باليد حليه، في ظل الانباء عن اعداد هائلة من النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب في الهند.

اعتذار لم جرحتهن

المشرع الهندي راميش كومار أثارت تصريحاته غضبا واسعا، عندما "نصح" الضحايا بـ"الاستلقاء والاستمتاع" عندما لا يكون هناك مفر الا انه عاد واعتذر بعد موجه غضب وادانة من نواب من حزب "بهاراتيا جاناتا" بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

وقال النائب الهندي إذا كان ذلك يضر بمشاعر النساء، فليس لدي مشكلة في الاعتذار.. أعتذر من صميم قلبي.

اغتصاب نائب

واستدرك بالقول كاشفا عن تعرضه للاغتصاب 2019 مرة واحدة، "لكن مثل كل ضحية اغتصاب جعلني ذلك أشعر وكأنني تعرضت للاغتصاب عدة مرات"، وذلك تعليقا على مزاعم فساد أثيرت ضده عندما كان رئيسا للمجلس، واعتذر عن تلك التصريحات في اليوم التالي في اشارة الى ان الاغتصاب ليس جنسيا فقط.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها كومار الجدل بسبب تصريحات التي اعتُبرت متحيزة ضد المرأة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

حالات الاغتصاب في الهند

ووفقا للسلطات الهندية فقد سجلت أكثر من 28 ألف حالة اغتصاب مزعومة ضد النساء في عام 2020 في الهند، ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن الرقم الفعلي أعلى من ذلك بكثير، لأن بعض الضحايا لا يقدمن شكوى رسمية بذلك.