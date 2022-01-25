نابلس.. إصابة 3 فلسطينيين بهجوم لمستوطنين

أصيب 3 فلسطينيين بهجوم بالحجارة من قبل مستوطنين يهود في إحدى بلدات نابلس بالضفة الغربية، على ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين فلسطينيين وجماعات حقوقية إسرائيلية.

وطاف يهود متطرفون في بلدة حوارة بالضفة الغربية احتفالا بالإفراج عن إسرائيلي مسجون منذ العام الماضي بتهمة إلقاءه الحجارة على فلسطينيين، حيث بدأ المستوطنون لاحقا في إلقاء الحجارة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتحطيم عدد من السيارات، وفقا لمسؤول أمني إسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بدأ الاحتكاك عندما قامت عدد من السيارات التي كانت تسير على الطريق 60 في حوارة بإلقاء الحجارة على المحلات التجارية والسيارات المتوقفة مما تسبب في أضرار جسيمة".

وذكرت منظمة "ييش دين" (هناك قانون) اليسارية الحقوقية أن ما لا يقل عن 20 سيارة فلسطينية تضررت وتحطمت واجهات المحلات في القرية. وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن الضباط يحققون في الحادث.

في المقابل، قال المسؤول بالسلطة الفلسطينية، غسان دغلس، إن فلسطينيا يبلغ من العمر 15 عاما من حوارة نُقل على وجه السرعة إلى مستشفى في نابلس بعد أن أصيب في رأسه بحجر ألقاه يهودي إسرائيلي.

وبحسب رئيس بلدية حوارة، معين الضميدي، أصيب فلسطينيان آخران، يبلغان من العمر 12 و17 عاما على التوالي، بجروح طفيفة جراء رشق المتطرفين بالحجارة.

وقال الضميدي إنه عندما رشق الفلسطينيون مهاجميهم بالحجارة، أطلق الجنود الإسرائيليون الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.

وقال الضميدي: "لقد حطموا واجهات المحلات وصرخوا وشتموا سكان القرية، وكل ذلك كان في وجود الجيش".

وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على مزاعم الضميدي.

وتعد المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود متكررة، إذ يعيش نحو 475 ألف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية التي تضم أكثر من 2.8 مليون فلسطيني.