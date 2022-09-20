نابلس.. شهيد باشتباكات عقب اعتقال الأمن الفلسطيني لمطاردين

استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرين بجروح باشتباكات أعقبت اعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية مطاردين اثنين من قبل إسرائيل في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد مصدر بأن فلسطينيا يبلغ من العمر 53 عاماً استشهد متأثرا بإصابته في اشتباكات مسلحة اندلعت في نابلس بين نشطاء وعناصر من الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أن أربعة أشخاص آخرين، على الأقل، أصيبوا بجروح ووصفت حالة أحدهم بالخطيرة خلال الاشتباكات التي اندلعت في عدة مناطق في نابلس.

وجاءت هذه التطورات عقب اعتقال الأمن الفلسطيني الليلة الماضية الناشطين مصعب اشتية وعميد طبيلة وكلاهما مطلوبين لأجهزة الأمن الفلسطينية بحسب مصادر محلية.

ونددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باعتقال الناشطين المذكورين، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنهما وعن كل “المقاومين والمعتقلين السياسيين” في سجون السلطة الفلسطينية.

وقالت الحركة: "هذا السلوك خارج عن كل أعرافنا الوطنية".

كما أدانت حركة الجهاد الاسلامي اعتقال الناشطين، مؤكدة أن “المسؤولية الوطنية تستوجب حماية شعبنا ومقاوميه في الضفة الغربية، والحفاظ على مسار المواجهة ضد الاحتلال”.

ولم يصدر أي تعقيب حتى الآن من السلطة الفلسطينية على تطورات الأوضاع في نابلس، علما أن إسرائيل طالبتها مؤخرا بالتحرك ضد النشطاء المسلحين في كل من نابلس وجنين لضبط الأوضاع الميدانية.

وبحسب إحصائيات فلسطينية استشهد 98 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، في ظل تدهور أمني غير مسبوق منذ عام 2015 في الضفة الغربية.

وطبقاً لبيانات جيش الاحتلال، وقع منذ بداية العام الجاري 140 حادثة إطلاق نار على قواته ومستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية مقابل 61 حادثة طوال العام الماضي.