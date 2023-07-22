نابلس: استشهاد فلسطيني واعتقال آخر برصاص الإحتلال الاسرائيلي

استشهد شاب فلسطيني واعتقل آخر بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة كانا يستقلانها قرب بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقد تأكد وصول الشاب فوزي هاني فوزي مخالفة (18 عاماً) جثة هامدة إلى مستشفى "رفيديا" الحكومي.

رغم الحادث المأساوي، منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى الموقع، ولكن لاحقًا، أكّد الهلال الأحمر استشهاد الشاب برصاص قوات الاحتلال.

وأفاد الهلال الأحمر بأنّه استلم جثمان الشهيد من منطقة سبسطية وجرى نقله إلى المستشفى، وفي نفس الوقت، تم اعتقال شاب آخر كان مصابًا في المكان.

استشهااد الشاب فوزي هاني مخالفة ١٨ عاماً برصاص الاحتلال في سبسطية شمال غرب نابلس. pic.twitter.com/1LI8XMwH7o July 21, 2023

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، أحمد جبريل، إنّ "الشهيد أصيب بعدة رصاصات، إحداها في الرأس مباشرة"، مشيرًا إلى أنّ قوات الاحتلال أطلقت أكثر من 40 رصاصة على المركبة في سبسطية.

دماء الشهيد فوزي هاني مخالفة ١٨ عاماً، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس. pic.twitter.com/vJI0Gkmwwb — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) July 21, 2023

وتجدر الإشارة إلى أن يوم أمس، استشهد الشاب محمد فؤاد البايض (17 عاماً) برصاص قوات الاحتلال، وأُصيب آخرون بجروح وحالات اختناق في قرية أم صفا شمال رام الله.

كما أُصيب جندي إسرائيلي بجروح بعد استهداف قوة من "جيش" الاحتلال بعبوة متفجرة محلية الصنع على مدخل بلدة بيت أمر شمالي الخليل، بعد اعتداء قوات الاحتلال على جنازة أحد المواطنين في بيت أمر، مما دفع المقاومين للرد بإطلاق نار وإلقاء قنبلة محلية، ما أدى إلى إصابة أحد جنود الاحتلال في المكان.

ومنذ مطلع تموز/يوليو، ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى 23 فلسطينيًا.

