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نابلس.. اشتباكات مسلحة وحملة اعتقالات

منشور 16 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:37
نابلس
نابلس

واعتقلت جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 شبان من بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية في فلسطين المحتلة.

واقتحم جيش الاحتلال منازل ذوي الشبان واعتقلتهم ضمن حملة اعتقالات تركزت في شمال الضفة الغربية.

كما اندلعت صباح الأربعاء اشتباكات مسلحة  بين فلسطينيين مقاومين وقوات جيش الاحتلال عندما  اقتحمت البلدة القديمة بمدينة نابلس.

 

 

كلمات دالة:نابلسالضفة الغربيةالضفة الغربية المحتلة

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