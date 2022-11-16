نابلس.. اشتباكات مسلحة وحملة اعتقالات

واعتقلت جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 شبان من بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية في فلسطين المحتلة.

واقتحم جيش الاحتلال منازل ذوي الشبان واعتقلتهم ضمن حملة اعتقالات تركزت في شمال الضفة الغربية.

كما اندلعت صباح الأربعاء اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين مقاومين وقوات جيش الاحتلال عندما اقتحمت البلدة القديمة بمدينة نابلس.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل شابين خلال مواجهات اندلعت في منطقة دوار التحرير بالخليل. pic.twitter.com/EMnycqAlhW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 15, 2022