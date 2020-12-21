ناصر صباح الأحمد يوارى الثرى في مقبرة الصليبخات

شيع صباح الاثنين جثمان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الدفاع الأسبق ناصر صباح الأحمد من طرف كبار المسؤولين في الدولة والمواطنين حيث ووري الثرى في مقبرة الصليبخات.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت أن الأمير الراحل سيتم دفنه على الساعة التاسعة والنصف من صباح الاثنين.

توفي ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، أحد أهم رجال الدولة في الكويت، أمس الأحد عن عمر ناهز 72 عاما بعد نحو 3 أشهر من رحيل والده صباح الأحمد. وكان ناصر صباح الأحمد ، المولود في 27 أبريل 1948، أكبر أشقائه. (TR)