"نانسي البحرينية" ممثلة رسمية للتحالف الدولي ضد "داعش"

البحرينية، نانسي جمال

أعلن التحالف الدولي ضد "داعش" عن تعيين البحرينية، نانسي جمال، ممثلة رسمية له، لنقل آخر مستجدات جهود التحالف لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة وأعمال الإغاثة الإنسانية.

وحصلت نانسي جمال على الدرجة الدبلوماسية كوزير مفوض في وزارة خارجية البحرين، كما أنها حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة البحرين، والماجستير في الاتصالات العامة من الجامعة الأمريكية في واشنطن.

وشغلت نانسي العديد من المناصب، حيث ترأست سابقا المجلس الاستشاري المسؤول عن خلية الاتصالات في التحالف الدولي ضد "داعش"، وقادت إلى بناء شراكات إقليمية، كما لعبت دورا حيويا في مراسلات التحالف.

ومن المقرر أن تعمل نانسي على تعزيز جهود التحالف الدولي في تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من "داعش" سوية مع الحكومات الحليفة والمجتمع المدني والعسكريين والأكاديميين، لضمان مستوى عال من المشاركة عبر جميع أنشطة الائتلاف.