نباهة موظف تحول دون كارثة محققة في الكويت (فيديو)

البوابة- حالت نباهة موظف دون وقوع كارثة محققة في مبنى ادارة المرور التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، عندما لاحظ تداعي سقف المبنى وصرخ طالبا من المراجعين اخلاءه قبل ان ينهار بالفعل بعد لحظات.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة مشاهد للسقف الذي انهار كليا محطما كل ما تحته، وذلك بعد قليل من مغادرة المراجعين والموظفين، والذين كانوا يعدون بالعشرات.

وقال احد مصوري تلك المقاطع إنه ”أمر بإخلاء الصالة من المراجعين قبيل انهيار السقف لشكوك راودته باحتمالية سقوطه، وهو ما أسهم باقتصار الأضرار على الماديات دون تسجيل أضرار بشرية“.

سقوط سقف مبنى مرور الجهراء



في السنوات الأخيرة

اعتاد بعض التجار الفاسدون

على بيع المناقصات بالباطن

مما انعكس ع جودة انجاز

المشاريع الحكومية



وعلى سبيل المثال

استاد جابر وبيوت جابر وغيرها



الحمدالله على سلامة المراجعين



ونطالب الحكومة

بمحاسبة جميع التجار

الذين قصروا بجودة البناء pic.twitter.com/z42tHxmDI3 — خالد الخميس (@ALKHAMIS__) August 18, 2022

و‏أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد أنه "لا توجد إصابات بشرية ولله الحمد بانهيار سقف إدارة مرور الجهراء والأضرار مادية فقط".

واعلن الخالد "فتح تحقيق عاجل وفوري لمعرفة أسباب الحادث ومحاسبة المقصرين" بحسب ما نقلته عنه وسائل اعلام كويتية.

ونقلت موقع "سبر" عن مصادر ان وزارة الداخلية ستشكل لجنة من قبل الوزارة مع الشركة المنفذة للمبنى للوقوف على الاسباب التي ادى الى الانهيار خصوصا ان المبنى لم يمض على استلامه سوى عامين فقط.