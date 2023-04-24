حرب عظيمة وجوع وبشر يأكلون بعضهم.. نبوءات نوستراداموس 2023

نبوءات نوستراداموس 2023 ، قاتمة تماما كما معظم نبوءاته السابقة التي ضمنها العراف الاشهر في كتابه "النبوءات"، والذي الفه قبل 450 عاما.

ألّف المنجم الفرنسي الشهيير ميشيل دي نوسترادام، والمعروف اختصارا بـ "نوستراداموس"، كتابا يحوي توقعات تقشعر لها الابدان اسماه "النبوءات" ونشره قبل قرابة اربعة قرون ونصف القرن. وبرغم قدم الكتاب، فان كثيرا من نبوءاته قد تحققت.

تضمن كتاب النبوءات توقعات رهيبة حول الحرب العالمية الثانية وبروز ادولف هتلر ووصوله الى السلطة والثورة الفرنسية، والتي ثبتت دقتها جميعها وبصورة غريبة ومخيفة. ولا يقف الامر عند هذه الاحداث، فقد توقع اغتيال الرئيس الاميركي الاسبق جون كينيدي وحتى هجمات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من ان النبوءات لم تشر الى تورايخ محددة، لكن نورد تاليا بعضا منها ، والتي يمكن ان تتحقق في العام 2023.

نبوءات نوستراداموس 2023 .. جوع واكل لحوم بشر

يتوقع نوستراداموس مجاعة ستنجم عن دمار اقتصادي شامل في 2023، وستكون من الشدة بحيث يضطر الشخص لأكل صاحبه ليسكت جوعه، غير عابئ باية قيم او معايير تتجاوز النجاة والبقاء، وباي ثمن.

تقول النبوءة: "ليس ثمة رهبان ولا كهنة، ولا تلاميذ يتعلمون. سيغدو العسل اغلى كثيرا من الشمع، وسيغلو سعر القمح. ويهيج الانسان ويدفعه اليأس لأن يأكل صاحبه".

طبعا بوادر ونواقيس الخطر المحذرة من ازمة غذائية عالمية هي اول ما يخطر ببال قارئ السطر السابق، وهو محق في ذلك، كما ان قصة اكل لحوم البشر في خضم المجاعات امر سبق ان شهدته البشرية في حقب غابرة، وبالتالي فان تكرارها ليس امرا يمكن استبعاده بالكلية.

نبوءات نوستراداموس 2023 .. حرب عظيمة

"سبعة اشهر من حرب عظيمة، الناس يموتون بسبب الشرور، لكن ضوءهم لن يقع في ايدي الملك". هناك عبارات غامضة كثيرة في هذه النبوءة، لكن يمكن ان نستشف منها رائحة حرب طاحنة وطويلة الامد، وسينجم عنها حصد ارواح كثيرين.

نبوءات نوستراداموس 2023 مستنبطة من كتابه الذي الفه قبل 450 عاما

وربما تشير هذه النبوءة الى الحرب الحالية في اوكرانيا، والتي تثير التهديدات المتبادلة بسببها بين روسيا والغرب مخاوف من انزلاق العالم الى حرب عالمية ثالثة ليس مستبعدا ان تستخدم فيها الاسلحة النووية، وبما يعنيه ذلك من دمار عظيم سيحل بالكرة الارضية.

نبوءات نوستراداموس 2023 .. تقلبات عرش بريطانيا

في نبوءة اخرى يربطها كثيرون بتغيرات وتقلبات ستشهدها مؤسسة العرش في بريطانيا عام 2023، يقول نواستراداموس: "سيطرد الناس الملك من الجزر. هذا الرجل الذي لم يقروا طلاقه، وسيعتبرون فيما بعد انه لا يصلح، سياتي مكانه رجل لم يتوقع ابدا ان يصبح ملكا".

تتحدث نيوءات نوستراداموس عما يشبه الثورة والاضطرابات التي سيشهدها 2023

يرى البعض ان العبارة تشير الى الملك تشارلز الثالث وطلاقه الشهير من ديانا، اميرة ويلز، ويعتقدون انه بناء على هذا، فان الملك سيتخلى عن العرش في السنوات المقبلة، وسيحل مكانه الامير هاري، وليس ولي العهد الحالي الامير ويليام، وذلك بسبب العبارة التي تتحدث عن رجل "لم يتوقع ابدا ان يصبح ملكا".

نبوءات نوستراداموس 2023 .. جفاف وفيضانات

ستعاني الارض من كارثة مناخية في 2023، او هكذا رأى نوستراداموس الذي كتب قائلا: "الارض اليباب ستزداد جفافا وستكون هناك فيضانات عظيمة عندما تشاهد قوس قزح".

ولا ينكر احد ان هناك مؤشرات قوية على ان هذه النبوءة في طريقها الى التحقق في ظل ما يشهده العالم بالفعل الان من تغيرات مناخية ناجمة عن ظاهرة الاحترار.

فظائع وانتقام في الشوارع

كتب نوستراداموس قائلا انه "قريبا سترون تغيرات كبرى تتسبب بفظائع واعمال انتقام مرعبة".

وربما ترتبط هذه النبوءة بسابقتها، والتي تشير الى تغيرات مناخية ستسهم مع الدمار الاقتصادي في احداث اضطرابات اجتماعية وامنية في انحاء العالم فضلا عن صراعات دامية بين الدول على الموارد.

وتتابع النبوءة قائلة "تهتز الابواق على وقع الخلافات. اتفاقية تم انتهاكها"، في اشارة الى ثورة في جزء ما من العالم".