نتائج نهائية: ابيض ازرق يتفوق على الليكود

أكدت كافة وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، أن لجنة الانتخابات المركزية، قامت حتى اللحظة بفرز حوالى 90% من إجمالي الأصوات في صناديق الإقتراع.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن حزب "كحول لفان"، يتفوق على حزب الليكود، بفارق مقعد واحد، بحيث يحصل على 32 مقعد، مقابل 31 مقعد لليكود.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن القائمة العربية المشتركة حصلت على 13 مقعد، بينما حصل كل من حزب "يسرائيل بيتنا" و"شاس" على 9 مقاعد، أما حزب "يهدوت هتوارة" فحصل على 8 مقاعد، وحصل حزب "يمينا" على 7 مقاعد، فيما حصل حزب "العمل جيشر" على 6 مقاعد، وحصل "المعسكر الديمقراطي" على 5مقاعد.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، أكدت نماذج النتائج، حصول معسكر اليمين حريديم على 55 مقعد، بينما حصل تيار معسكر اليسار وسط العرب، على 56 مقعد، مع 9 مقاعد لحزب "يسرائيل بيتنا".

هذا ولفتت وسائل الإعلام العبرية، الى أن هذه النتائج شبه نهائية، وأن لجنة الانتخابات المركزية، ستعلن عن النتائج النهائية في ساعات ما بعد الظهر، مشيرةً الى أن كلا المرشحين، نتنياهو وغانتس، سيجد صعوبة كبيرة في تشكيل إئتلاف حكومي

ابيض ازرق مستعد لتشكيل حكومة

في الاثناء سارع زعيم تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، للتاكيد على أن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فشل في مهمته بالانتخابات.

وقال غانتس في خطاب أمام مناصريه في مقر حزبه "أزرق أبيض"، بتل أبيب ونقلته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية: "وفقا للنتائج الأولية، لم ينجح نتنياهو في مهمته، وفي هذه الانتخابات قرر أكثر من مليون إسرائيلي أن يقولوا لا للتحريض والانشقاق، نعم للوحدة".

وأضاف غانتس: "بدأت الاتصالات السياسية الليلة، وتحدثت مع نيتسان وعمير بيرتس وسأتحدث أيضًا مع ليبرمان".

وأكد غانتس لمناصريه: "سنعمل على تشكيل حكومة وحدة واسعة تعبر عن إرادة الشعب بطريقة واسعة".