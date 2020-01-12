نتنياهو: إيران كذبت على المجتمع الدولي

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بالكذب على المجتمع الدولي بخصوص الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مؤكدا عزم بلاده على حرمان طهران من تطوير وامتلاك أسلحة نووية

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، إن "إيران لا تقمع شعبها وتمارس الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط فحسب، بل وتسببت أيضا في مقتل 176 شخصا ثم أخفت ذلك وكذبت على المجتمع الدولي"، مضيفا أنه يتقدم "بأحر التعازي لعائلات القتلى".

ونوه نتنياهو "بشجاعة الشعب الإيراني الذي يتظاهر في الشوارع مرة أخرى ضد هذا النظام"، لافتا إلى أن "الشعب الإيراني يستحق الحرية ويستحق أن يعيش بأمان وبسلام، فهذا كل ما حرمهم النظام منه".

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بقيام الرئيس ترامب بفرض عقوبات جديدة على إيران، داعيا كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الانضمام إلى الجهود الأمريكية، والذهاب إلى مجلس الأمن من أجل تفعيل العقوبات ضد إيران