نتنياهو: اتفاق السلام مع البحرين والإمارات تغير تاريخي هائل

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية اتفاقي السلام المبرمين مؤخرا بين بلاده والبحرين والإمارات، واصفا إياهما بـ "التغير التاريخي الهائل".

ووصف نتنياهو اليوم الأحد، في مستهل جلسة حكومية أسبوعية، الاتصال الهاتفي الذي أجراه الجمعة الماضي مع العاهل البحريني حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه كان "دافئا جدا"، مشيرا إلى أن الاتفاق المبرم خلال هذه المكالمة يقضي بـ"إقامة سلام رسمي وعلاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل وكل ما يشمل هذا من أمور".

وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية: "نحن على أبواب حقبة جديدة. أود أن أعدكم بأن لكل واحد منكم، من خلال وزاراتكم، سيكون جزء فيه لأن هذا السلام سيكون مختلفا، فهو سيكون سلاما حارا وسلاما اقتصاديا علاوة على السلام السياسي، وسيكون هناك أيضا سلام بين الشعوب".

وتابع: "ستكون هناك حركة نشطة جدا من الرحلات الجوية بين دولنا، والحماس الكبير الذي يسود في إسرائيل يقابل بحماس كبير في البحرين والإمارات عند المواطنين هناك. فيحدث هنا حقا تغيير هائل".

وأشار نتنياهو إلى أنه يغادر البلاد الليلة القادمة إلى واشنطن للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقيتي السلام مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض، "من أجل تحريك هذا التغيير التاريخي"