نتنياهو: انسحاب الأمريكيين من سوريا في مصلحتنا

نتنياهو: انسحاب الأمريكيين من سوريا فرصة لنا

ذكر مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب ترى في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات الولايات المتحدة من سوريا فرصة لها.

وقد تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بألا يؤثر انسحاب الولايات المتحدة من سوريا على الإطلاق في التعاون مع إسرائيل ولا يعني وقف الحملات ضد "داعش" وإيران.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) على موقعها أمس الاثنين عن المصدر قوله إن نتنياهو يعتقد أن سحب القوات الأمريكية من سوريا "يحمل فرصة"، دون تقديم توضيحات إضافية.

وأشار المصدر إلى عدم حدوث أي تغير في الوجود الإيراني على الأرض في سوريا منذ إعلان ترامب عن قراره أواخر ديسمبر الماضي، مؤكدا أن نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية بهذا الشأن مع الرئيس الأمريكي عقب إعلانه قراره.

وقال المصدر إن نتنياهو في هذه المكالمة لم يطالب ترامب بالتراجع عن قراره، بل بتطبيقه تدريجيا.

من جانبها، أوضحت صحيفة "هآرتس" أن مصدرا سياسيا رفيع المستوى (ويبدو أن الحديث يدور عن نفس المصدر) ذكر للصحفيين الإسرائيليين في ريو دي جانيرو، أثناء زيارة نتنياهو إلى البرازيل، أن ترامب ينظر بإيجابية في مطالب نتنياهو بأن يكون الانسحاب من سوريا تدريجيا.

وأكد المصدر أن الإدارة الأمريكية أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي مسبقا بخططها سحب القوات من سوريا، مضيفا أن نتنياهو أجرى جولتين من المفاوضات مع ترامب واثنتين آخريتين مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لتعقب ذلك مباحثات على مستوى رئيسي هيئة الأركان العامة ومستشاري الأمن القومي.

ومن المقرر أن تتواصل هذه المشاورات اليوم الثلاثاء أثناء لقاء بين نتنياهو وبومبيو في العاصمة البرازيلية، ثم في الاجتماع المقرر الأحد المقبل بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بالقدس.

وفي آواخر يناير، يعتزم نتنياهو التوجه إلى دافوس السويسرية لبحث الموضوع مع ترامب "وجها لوجه" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكشف المصدر، حسب "هآرتس"، أن نتنياهو اتصل بترامب بعد إعلانه في أبريل الماضي نيته سحب القوات من سوريا، واقترح "إبطاء" هذه العملية، ووافق سيد البيت الأبيض على ذلك ليعود إلى الموضوع بعد ثمانية أشهر.

وفي مستهل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في برازيليا، اليوم الثلاثاء، قال بومبيو، في أول تعليق علني له على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من سوريا، إن هذا الإجراء "لا يغير أي شيء تتعاون في الإدارة الأمريكية مع إسرائيل".

وشدد بومبيو على ضرورة استمرار الحملات المناهضة لتنظيم "داعش" الإرهابي و"العدوان الإيراني" على الرغم من الانسحاب الأمريكي من سوريا.

بدوره، ذكر نتنياهو، الذي يلتقي بومبيو للمرة الثانية في غضون شهر تقريبا، أن الجانبين "سيتحدثان عن التعاون الكثيف الذي يجري بين إسرائيل والولايات المتحدة والذي يتطرق أيضا إلى المسائل التي طرحت في أعقاب القرار الأمريكي حول سوريا".

وأضاف: "سنبحث كيف يمكن لنا أن نعمق أكثر التعاون الاستخباراتي والعملياتي في سوريا وفي أماكن أخرى كما سنبحث سبل صد العدوان الإيراني في الشرق الأوسط، هذا هو الهدف المشترك".

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 19 ديسمبر الماضي، عن بدء انسحاب قواتها من سوريا بقرار من ترامب إثر ما وصفته بدحر تنظيم "داعش" في هذا البلد العربي، في خطوة لقيت انتقادات شديدة من إسرائيل والسياسيين الأمريكيين.