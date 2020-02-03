نتانياهو يلتقي رئيس المجلس السيادي السوداني في اوغندا ويتفقان على تطبيع العلاقات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مساء الإثنين، أن الاخير اجتمع مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان في اوغندا، واتفقا "على بدء التعاون تمهيدًا لتطبيع العلاقات بين الجانبين".

وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن نتنياهو سيلتقي مسؤولين سودانيين خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك بالتزامن مع تقارير صحافية سودانية أشارت إلى أن البرهان يزور العاصمة الأوغندية خلال تواجد نتنياهو، في زيارة غير معلنة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصدر مرافق لنتنياهو خلال زيارته إلى أوغندا، أن الأخير يقول إنه "سيعلن قريبًا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة عربية (لم يحددها)"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

الى ذلك، قال نتنياهو إنه يأمل أن تفتح أوغندا، حليفة إسرائيل الأفريقية منذ زمن بعيد، سفارة لها في القدس قريبا لتكون ثالث دولة تقوم بذلك بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا.

وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون أثناء زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا "نأمل أن تفعل ذلك في المستقبل القريب".

ورد الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني "نحن ندرس ذلك".

وكان نتنياهو قد وصل إلى مدينة عنتيبي الأوغندية، في وقت سابق اليوم، في زيارة ليوم واحد، وبحث مع الرئيس الأوغندي "تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من المجالات: المدنية والاقتصادية والصحية والمياه والطاقة والاتصالات والزراعة"، بحسب الموقع.

وكتب نتنياهو في سجل الزوار "إلى الرئيس يوري موسيفيني والسيدة الأولى جانيت، شكرا جزيلا لكم على حسن ضيافتكم، وصداقتك لنا وللدولة الإسرائيلية. لقد تأثرنا بعمق، ونشعر بامتنان عميق".

ولم يوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي يستعد لخوض انتخابات الكنيست الـ23 المقررة في آذار/ مارس المقبل، في ظل ملاحقته القضائية بتهم فساد، أهداف رحلته في هذا التوقيت إلى أوغندا. غير أنه صرّح، صباح اليوم، قبيل رحلته إلى أوغندا، بأنه يأمل بأن يحمل معه في طريق العودة.

وقال نتنياهو: "نأمل في نهاية اليوم، أن تكون لدينا أخبار جيدة جدًا لدولة إسرائيل"، فيما أشارت مصادر صحافية إلى أنه يأمل بأن يحصل على إعلان من أوغندا ودول أخرى بشأن فتح سفارات لها في القدس المحتلة.

وذكر نتنياهو أن زيارته هذه هي الخامسة من نوعها إلى القارة، في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن "إسرائيل تعود لأفريقيا، مثلما تعود أفريقيا لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن "هذه العلاقات مهمة في المجالين الاقتصادي والأمني".