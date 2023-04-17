نتنياهو: تطبيع العلاقات مع السعودي ينهي الصراع مع العرب

اعلن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي ان تطبيع العلاقات بين السعودية واسرائيلي تعني انهاء الصراع العربي الاسرائيلي وزعم ان هدفه من هذا التطبيع هو انهاء الصراع

وقال نتنياهو خلال لقاء بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، سيكون للتطبيع مع السعودية نتائج تاريخية بالنسبة لإسرائيل "والمملكة والمنطقة، والعالم بأكمله".

من جهته قال السيناتور الاميركي انه اخبر السعوديين ان تحسين العلاقات مع اميركا يجب أن تتم بطريقة تطمئن أصدقاءنا في إسرائيل، واشار الى انه اخبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن أفضل وقت لتحسين العلاقات هو الآن، وان الرئيس بايدن مهتم جدا بتطبيع العلاقات مع السعودية، وفي المقابل، ستعترف المملكة العربية السعودية بالدولة اليهودية الوحيدة، إلى الحد الذي يمكنني فيه المساعدة في الترويج لذلك بصفتي جمهوريا

وكانت الرياض قد اعلنت ان شرط اقامة علاقات مع كيان الاحتلال هو التزامه بمبادرة السلام العربية التي اطلقها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ابان تسلمه ولاية العهد عام 2002، والتي نصت على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.