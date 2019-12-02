نتنياهو غير مرغوب فيه في بريطانيا

لن تستقبل بريطانيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، موعد وصول زعماء الحلف الأطلسي.

كان نتانياهو راغبا في المجيء للقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على هامش قمة الأطلسي، فوصله الرد من لندن أن المملكة المتحدة، لأسباب لوجيستية، لا يمكنها استقباله لأن التحضيرات انتهت لاستقبال زعماء العالم، ثم إن إسرائيل ليست عضوا في الأطلسي ونتانياهو ليس مدعوا للحضور.

بالإضافة إلى بومبيو، رغب نتانياهو في مقابلة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة آخرين، لكن، حسب مصادر بريطانية، فإن ميركل وماكرون رفضا لقائه على هامش القمة، خصوصا أنه راغب في الضغط عليهما بشأن إيران وانسحابها من التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي.

من ناحية أخرى، انزعجت لندن لأن هذه المرة الثانية التي كان سيأتيها نتانياهو للقاء مسؤولين أمريكيين، وترى أن زيارته غير مناسبة فهناك قمة الأطلسي، وهي خارجة للتو من هجوم إرهابي والانتخابات العامة بعد عشرة أيام.