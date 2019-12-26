نتنياهو للمطبع السعودي: خسارة انه لا يمكنك التصويت بانتخابات الليكود (فيديو)

في أكثر من مناسبة، أعرب سعود عن “حبه” لإسرائيل، وتأييده لنتنياهو الذي تشير نتائج غير رسمية الى انه يتجه لاحراز فوز كبير في انتخابات الليكود.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس، لمدون سعودي، سبق وأن وصفه فلسطينيون بـ”الصهيوني”، إنه يتمنى لو كان بإمكانه التصويت في الانتخابات على رئاسة حزب الليكود.

ومن داخل مقر حملته الانتخابية، خاطب نتنياهو المدون محمد سعود عبر محادثة فيديو مازحا، “خسارة أنه لا يمكنك التصويت".

وسبق أن أثار سعود جدلا واسعاً في يوليو/تموز الماضي، بعد زيارته لإسرائيل، ضمن وفد إعلامي من دول عربية، بعضها لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية.

وخلال تجوله في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وقتها، تعرض سعود لوابل من الشتائم والبصق من قبل فتية فلسطينيين نعتوه بـ “الصهيوني”، فيما منعته مجموعة من المصلين من الدخول إلى المسجد مرددين “اطلع برّا (غادر المكان) .. هذا محل طاهر مش (ليس) للمطبعين”.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتراض الفلسطينيين للمدون السعودي بـ”التصرف الوحشي وغير الأخلاقي”.

وفي أكثر من مناسبة، أعرب سعود عن “حبه” لإسرائيل، وتأييده لنتنياهو.

وسبق أن نقل حساب “إسرائيل بالعربية”، التابع للخارجية الإسرائيلية، عن المدون السعودي قوله لإذاعة الجيش الإسرائيلي “الشعب الإسرائيلي يشبهنا، وهم مثل عائلتي. أحب هذه الدولة، وكان حلمي دائما أن أزور القدس”.

ورسميا لا توجد علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، إلا أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت تقاربا كبيرا بينهما، لاسيما على خلفية ما تسميه الرياض وتل أبيب بـ”الخطر الإيراني”، وفق وسائل إعلام عبرية.

ويتنافس على رئاسة حزب الليكود، في الانتخابات التي انطلقت، صباح الخميس، كل من نتنياهو، وجدعون سعار.

Prime Minister Netanyahu called me, what excitement, I hope he wins and brings peace to the Middle East, Netanyahu I appreciate and admire you. God bless you and all the citizens of Israel

⁦@netanyahu⁩ pic.twitter.com/bKL2HMnRSz — محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩

* فوز متوقع

وصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود، عند إغلاق صناديق الاقتراع الساعة 11 مساءً، إلى حوالي 50 في المئة، وسط توقعات بأن تظهر النتائج تقدم بنيامين نتنياهو على غدعون ساعر، بفارق كبير نسبيًا.

وفيما شهدت الانتخابات جدل متصاعد بين أنصار مرشحيها الوحيدين نتنياهو وساعر، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن نتنياهو عمل بجد على ألا تتجاوز نسبة دعم ساعر حاجز الـ20% لتثبيت زعامته على الحزب، وتجنب انقسامات داخلية قبيل انتخابات الكنيست المقررة في آذار/ مارس المقبل.

وأظهر استطلاع عينات المصوتين من أنصار الليكود، أجراه معهد "دايركت بولس"، تقدم نتنياهو على ساعر بحيث حصل الأول على 71.52% من أصوات الناخبين، فيما اقتصر دعم ساعر على 28.48%، علما بأن الاستطلاع شمل عينة مكونة من 758 شخصًا بنسبة خطأ تصل إلى 3.2%.

ورغم حالة الهلع التي حاولت حملة نتنياهو بثها في ما يتعلق بانخفاض نسبة التصويت، إلا أن النسبة النهائية جاءت متقاربة لنسب التصويت التي سجلتها الانتخابات الداخلية التي أجريت في الماضي على زعامة الحزب، كما أن تقدم نتنياهو على ساعر كان متوقعًا، غير أن التساؤلات تمحورت حول الفارق الذي قد يسجله نتنياهو على غريمه في الحزب.

ودعا نتنياهو، منتسبي الليكود الذي يتزعمه منذ 2005، إلى الخروج من منازلهم والتصويت، وقال مخاطبا أنصاره: "إذا خرجتم للتصويت فسننتصر (..) لكن فقط إن لم تخرجوا للإدلاء بأصواتكم، فإن نسبة التصويت المنخفضة ستؤذينا". كما دعا نتنياهو في مقطع مصور بثه عبر حسابه على "تويتر"، منتسبي حزبه إلى تحدي الجو السيئ وارتداء المعاطف والتزود بالمظلات، والخروج للتصويت.

ومع الاقتراب من موعد إغلاق الصناديق، استنجد نتنياهو أنصاره وأطلق إنذار الخطر عبر تكرير محاولته لحشد أنصاره ودفعهم إلى التصويت بأعداد كبيرة، وقال "نسبة المشاركة ضئيلة جدا.. فوز اليمين يتوقف عليكم"، وأضاف في شريط فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي مع زوجته سارة: "هناك ريح وهطول أمطار لكن روحنا أقوى".

وتمثل الانتخابات التمهيدية على رئاسة الليكود، أهمية كبيرة بالنسبة إلى نتنياهو، الذي يعتبر إعادة انتخابه على رأس الليكود بمثابة تجديد لثقة الحزب به، خاصة بعد اتهامه رسميا بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد، وبينما يسعى جاهدا للفوز في انتخابات الكنيست المقبلة، وتحقيق نتائج حاسمة للتمكن من تشكيل الحكومة والحصول على حصانة قضائية.

ووفقًا للمعطيات النهائية فإن نسبة التصويت وصلت مع إغلاق الصناديق إلى 49.3%، حيث مارس 57 ألفا و214 شخصًا، من أصل 116 ألفا و49 شخصًا من منتسبي الحزب، حق الاقتراع، في 106 مراكز انتخابية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية عند ساعات الفجر الأولى، وتحديدا في تمام الساعة الثالثة فجرا.