نتنياهو: لن نسمح لإيران بإمتلاك السلاح النووي

البوابة - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "اسرائيل" لن تقبل أبدا بامتلاك ايران للأسلحة النووية.

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع واحدة من أكبر القنوات الناطقة بالفارسية التي تبث من خارج إيران: "أقول لقادة الغرب وزعماء العالم سيتغير التاريخ إن حصلت ايران على سلاح نووي".

وأضاف رئيس الوزراء الاسرائيلي، في المقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "لا يمكن أن نسمح للنظام الإيراني بحيازة سلاح قتل جماعي.. إنهم يصرخون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل الموت لكل من لا يشاركهم قيمهم".

وامتدح نتنياهو، المحتجين في إيران، ووصفهم بالشجعان، منوها إلى أن الشعب الإيراني وريث حضارة عظيمة، معربا عن قناعته أن هذا الشعب سيبني مجددا حضارة عظيمة عندما يتحرر.

زيارة إيران

وكشف نتنياهو، أنه كان يخطط لزيارة إيران، قبل إندلاع الثورة الإسلامية فيها عام 1978، مشيرا إلى أنه كان يعمل وقتها في القطاع الخاص.

وأعرب نتنياهو خلال المقابلة، عن عشقه للعديد من الأكلات الفارسية، والتي من بينها "الأرز بالزعفران"

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، أن نتنياهو نقل رسائل للنظام الإيراني، كما وجه الخطاب للشعب الإيراني.

وكتب نتنياهو على موقع "تويتر": "أجريت مقابلة مع إحدى أكبر القنوات الإخبارية في العالم باللغة الفارسية لنقل رسالة واضحة إلى الشعب الإيراني والعالم أجمع: إسرائيل لن تقبل أبدا بأسلحة نووية بحوزة إيران".

الاتفاق بين السعودية وإيران

ويرى خبراء اسرائيليون، أن الإتفاق بين السعودية وإيران، الذي أعلن عنه يوم الجمعة الماضي في بكين، يقلق "تل أبيب" كثيرا، ويتركها وحيدة إلى حد كبير، بعد التهديدات الإسرائيلية المتكررة بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.

واعتبر يوئيل جوزانسكي، الخبير في شؤون الخليج في معهد دراسات الأمن القومي، أن الاتفاق يشكل ضربة للجهود الاسرائيلية، التي كانت تسعى لخلق كتلة كبيرة مناهضة لإيران خلال الأعوام الأخيرة.