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نتنياهو لن يفرط بالجولان وانقرة تنتقد الصمت العربي على خطوة ترامب

نتنياهو لن يفرط بالجولان وانقرة تنتقد الصمت العربي على خطوة ترامب
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