نتنياهو من مواليد السودان ..ويحمل الجنسية السودانية..؟

المحامي سفيان الشوا

بمناسبة الانتخابات الاسرائيلية هل تعرفون ان بنيامين نتنياهو من اصول عربية..؟ فهو من مواليد السودان الشقيق ..؟ ولا ندري هل يصحو- ضميره اذا كان لديه ضمير _فيقلل من عنصريته ويحفظ الهواء العربي الذي تنفسه او اننا لا نجد بدا من الرجوع الي المتنبي عندما قال :-

لا تشتري العبد الا والعصا معه فان العبيد لانجاس مناكيد

لقد سبق لي ان كتبت هذا الموضوع منذ عشر سنوات وتارت ضجة كبيرة في الصحافة السودانية.. خاصة التي اجرت تحقيقات واسعة حول هذا الموضوع لغرابته وسريته المطلقة فقد كان من اسرار حياة نتنياهو التي يخفيها دائما بل ينكرها فهو لا يريد ان يعرف الاسرائليون انه من اصول عربية لحساسية الانتخابات.. وبعد ان تحقق الاخوة السودانيون من صحة هذا القول نشروا في الصحافة السودانية (والله الولد سفيان طلع زول) .

شرف الكلمة اهم ما يميز الكاتب ..لان خيانة القلم اسوأ شيء في الوجود فالرصاص الغادر قد يقتل فردا او افرادا.. بينما القلم الخائن قد يقتل امما وشعوبا في كثير من الاحيان.اننا نعتقد باهمية هذه المعلومات في زمن الانتخابات فقد يستفيد منها الاخوة الفلسطينيون عرب اسرائيل في حملاتهم الانتخابية وقد تؤثر عليه في الوسط الاسرائيلي فهو يحرص على سريتها بل انه انكرها .

الي حضراتكم المقال الاتي:-

عالم السياسة مليء بالاكاذيب دائما وهذا في الاحوال العادية ولكن يختلف الامر اذا تعلق الامر باليهود..فما بالكم اذا تعلق الامر برئيس وزراء اسرائيل وهو مشهور بالتعالي والكبرياء وايضا بالكذب .. ان بنيامين نتنياهو ذكر في كتابه( مكاان تحت الشمس) انه ولد في هولندا.. ثم سافر الي الولايات المتحدة الامريكية لتلقي تعليمه الثانوي ثم الجامعي .والغريب انه لم يذكر في حياته الحقيقة ابدا فلم يذكر انه يعرف اللغة العربية.. بالرغم من انه من( مواليد السودان ) الشقيق فقد عاشت اسرة نتنياهو في السودان منذ مدة طويلة ولازات ووالده يملك مزارع. كبيره تصدر انتاجها الي استراليا واوروبا بالاضافة الي تغطية السوق المحلي في السودان . نتنياهو وافراد اسرته يحملون الجنسية السودانية .. اي ان نتنياهو عربي الجنسية ..والغريب ان حياة نتنياهو كلها الغاز ويغلب عليها السرية تارة والفضائح تارة اخرى .. وهذه المعلومة ليست جديدة وان كانت مخفية بكثيرمن الاوراق العسكرية والسياسية.. التي يمكن اعتبارها في بعض الاحيان بهلوانية.

بدأت الحقيق تظهر عند مجلة اخر ساعة المصرية الصادرة في القاهرة فقد نشرت المجلة مقالة مطولةعن سيرة رئيس وزراء اسؤائيل الذي يتزعم حزب الليكود اليميني المتطرف في اسرائيل.. وجاء في المقال ان ان( بنيامين نتنياهو) ولد وعاش في السودان.. مع اسرته حتى بلغ السادسة عشرة من عمره عندما غادر الي الولايات المتحدة لتلقي دراسته الجامعية في منتصف الستينات فهو من مواليد 1949. واكدت اخر ساعة ان والد نتنياهو وعمه لا يزالان يعيشان في السودان.. ويعملان بالتجارة العامة (استيراد وتصدير ) كان نتنياهو يعرف باسم (عطا الله عبد الرحمن شاؤول نتنياهو) حتى سنة 1965 واكد المواطن السوداني (طارق الصالح) وهو شاب جامعي كان في مصر وذهب الي الولايات المتحدة قد اكد هذه الاسرار في حياة نتنياهو.. كما اكد مصدر اخر وهو خبير البنوك (احمد مصطفى) ان نتنياهو ولد بقرية حلوف بمنطقة مروي بشمال السودان وكان اسمه (عطالله عبد الرحمن) بحسب عادة المواطنين غير المسلمين من مسيحيين ويهود وذلك تسهيلا لمعاملاتهم الحياتية.

ان والد نتنياهو يعيش في السودان ويملك محلا تجاريا باسم (المانفاتوره) اي استيراد وتصدير وهو يملك في السودان مزارع واسعه خاصة بعد ان اغلق (الخمارة) العائدة له بعد قيام الرئيس الاسبق عفر نميري بتحريم بيع الخمور في السودان عندما نصب نفسه اميرا للمؤمنين.

والذيي يهمنا في هذا الموضوع الشيق اخلاق بنيامين نتنياهو.. في صغره فقد كان متعاليا علىى زملائه من المسلمين والمسيحيين ..فالغطرسة احدى صفاته التي شب عليها ..وكان عطا الله عبد الرحمن او نتنياهو.. يجيد اللغة العربية ولكن بلهجة سودانية.. فقد درس في المدرسة الانجليزية وكان يتلقى علومه باللغة الانجليزية واللغة العربية .

والجدير بالذكر ان عائلة نتنياهو وصلت مع الهجمات اليهودية القديمة التي نزحت من اوروبا.. نحو الشرق واستقرت في السودان .ان وكالة (انباء الشرق الاوسط ) المصرية اكدت هذه المقتطفات الغامضة.. في تاريخ رئيس وزراء اسرائيل.. ويبقى السؤال المهم في هذا الموضوع لماذا يهاجم الفلسطينيين وبحاول ان يقتلعهم من جذورهم ..ولماذا يهدد المملكة الاردنية الهاشمية باستمرار..؟ كما ورد في كتابه مكان تحت الشمس.. مادام نتنياهو يحمل الجنسية العربية.. فلماذا يطلق النار في كل الاتجاهات ..؟ هل عنده وفاء للوطن الذي ولد فيه نتنياهو ..؟هل يحب السودان وهو الوطن الذي ولد وعاش فيه هو واباؤه..؟ نتنياهو لم يذكر الحقيقة مطلقا فهو زعم انه ولد في( هولندا) ثم سافر الي الولايات المتحدة والحقيقة انه من مواليد السودان.. ولكنها عقدة النقص عنده.. وربما يخشى اذا عرفها الناخبون الاسرائليون.. فلن ينتخبوه اذ كيف ينتخبوا رئيسا لهم يحمل الجنسية العربية ..؟

الرئيس الامريكي(باراك حسين اوباما) كان يملك الجرأة والشجاعة ولم ينكر اصوله بل افتخر انه من اصول افريقية. ولكن الحقد الاسود يملأ صدر( نتنياهو) هو وابناء جنسه فسواء تم انتخابه ام رسب فهذا لا يهمنا في شيء..ولكن من المؤكد انه سوف يؤثر على مستقبله السياسي ..!!

اللهم انصرنا وارحمنا يا رب العالمين..!!

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