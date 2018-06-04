نتنياهو يبحث ملف ايران فقط في اوربا

قصفت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي مواقع جنوب دمشق بحجة تواجد قواعد إيرانية هناك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يحمل معه إلى أوروبا موضوعين هامين يواجهان تل أبيب، هما الضغط على إيران وأيضا "عدوانها" في المنطقة.

وتابع نتنياهو اليوم الثلاثاء قبيل مغادرته إسرائيل متوجها إلى برلين: "أغادر البلاد الآن للقيام بزيارة هامة إلى أوروبا. سألتقي مع ثلاثة زعماء وسأطرح خلال محادثاتي معهم موضوعين هامين، وهما إيران وأيضا إيران".

وأضاف، سأطرح في مقدمة الأمر ضرورة الاستمرار في ممارسة الضغوط على إيران حول برنامجها النووي. أؤمن بأنه يجب تشديد هذه الضغوط. ربما لا يوجد إجماع كامل حول هذا الشأن حاليا، ولكن أعتقد أنه مع مرور الزمن سيتبلور هذا الإدراك.

وتابع قائلا: الموضوع الثاني الذي سأطرحه هو صد العدوان الإيراني في المنطقة، خاصة على ضوء المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا ضدنا في سوريا، وشن هجمات علينا من هناك. وفي هذا الشأن آمل أن أتمكن من بلورة سياسة متفق عليها".

وقبيل توجه نتنياهو إلى برلين، دانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي معه الهجمات الإيرانية على المواقع العسكرية الإسرائيلية في مرتفعات الجولان المحتلة، وأكدت على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وقصفت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي مواقع جنوب دمشق بحجة تواجد قواعد إيرانية هناك. وفي ليلة الخميس، قالت إسرائيل إن القوات الإيرانية قصفت مرتفعات الجولان. وفي 10 مايو الماضي، هاجمت طائرات إسرائيلية العشرات من الأهداف في سوريا وبطاريات الدفاع الجوي السورية، فيما اعتبرته ردا على إطلاق الصواريخ من قواعد إيرانية.