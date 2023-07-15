نقل نتنياهو الى المشفى بشكل عاجل

نقل رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 74 عاما بشكل عاجل إلى مشفى شيبا، ولم يسجل ملاحظات صحية على المسؤول الاسرائيلي من قبل، كما لم يتم الكشف عن اسباب نقله المفاجئ الى المشفى

الاعلام العبري قال ان نتنياهو شعر بوعكة خفيفة نقل على اثرها للمستشفى وتجري له فحوصات وحالته جيدة

هذا الشعور انتاب نتنياهو في اعقاب نية المحكمة العليا الاسرائيلية البحث في قضية عزبه من منصبه في اعقاب التظاهرات المليونية التي تعارض التعديلات القانونية التي اقتراحها للتهرب من محاسبته بتهم الفساد

من هو بنيامين نتنياهو؟