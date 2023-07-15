نقل نتنياهو الى المشفى بشكل عاجل

نقل رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 74 عاما بشكل عاجل إلى مشفى شيبا، ولم يسجل ملاحظات صحية على المسؤول الاسرائيلي من قبل، كما لم يتم الكشف عن اسباب نقله المفاجئ الى المشفى
الاعلام العبري قال ان نتنياهو شعر بوعكة خفيفة نقل على اثرها للمستشفى وتجري له فحوصات وحالته جيدة
هذا الشعور انتاب نتنياهو في اعقاب نية المحكمة العليا الاسرائيلية البحث في قضية عزبه من منصبه في اعقاب التظاهرات المليونية التي تعارض التعديلات القانونية التي اقتراحها للتهرب من محاسبته بتهم الفساد
من هو بنيامين نتنياهو؟
- ينيامين نتنياهو مواليد تل ابيب 1949
- والده بولندي ووالدته اميركية
- يرأس حزب الليكود المتطرف ويعتبر اول رئيس وزراء "اسرائيلي المولد"
- يكنى بـ بملك اسرائيل كونه تسلم اوطول فترة في رئاسة الوزراء لاكثر من 15 عاما توزعت منذ 2009 وحتى 2021، وقبل ذلك 1996 وحتى 1999، ومنذ 29 ديسمبر 2022
- شغل منصب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة بين السنوات 1984 إلى 1988
- عمل سابقا في القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي وقتل شقيقه الأكبر يوناتان عام 1976 في عملية اقتحام الطائرة الإسرائيلية المخطوفة في مدينة «عنتيبة» الأوغندية.
- عمل في استخبارات القيادة العامة في جيش الاحتلال (1972-1967) بعد تخرّجه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بدرجة الباكلوريوس في الهندسة المعمارية ودرجة الماجيستير في إدارة الأعمال،
- منذ 1976 كان نتنياهو مديرًا لمعهد يوناتان وهو مؤسسة لبحث سبل مكافحة الإرهاب.
- أعلن النائب العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت في 21 نوفمبر 2019 توجبه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، لنتنياهو وذلك في القضايا المعروفة باسم 1000 و 2000 و 4000.
- متزوج من سارة نتنياهو شريكته في الفساد وأب لثلاثة أولاد (واحدة منهم من زواجه السابق).