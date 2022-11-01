نتنياهو يتقدم في الانتخابات واسرائيل تتجه الى حكومة اكثر تشددا

تشير عينات لنتائج انتخابات الكنيست الاسرائيلي ان رئيس الحكومة الاسبق بنيامين نتنياهو يتقدم في انتخابات الكنيست وهو ما يعني ان اسرائيل تتجه الى حكومة اكثر تشددا من خلال حسمه لـ 62 مقعدا في الكنيست وهو ما يضمن لتحالفه المتطرف تشكيل حكومة باغلبية مريحة جدا

وتقول قناة كان العبرية في تحديث عينة القناة لنتائج الانتخابات ان حزب التجمع على عتبة نسبة الحسم، حيث يرتفع من 3% إلى 3.1% (نسبة الحسم 3.25%)، إذا نجح وتخطى نسبة الحسم ستفقد كتلة نتنياهو الأغلبية وتهبط إلى 60 مقعدا فيما قالت القناة 13 العبريه ان اكثر من 600 الف مواطن عربي لم يدلوا بأصواتهم بالانتخابات

العينات التلفزيونية لانتخابات الكنيست الـ25 من البروفيسور كميل فوكس لصالح القـناة 13 العبرية

الليكود (نتنياهو) 31 مقعدا

يوجد مستقبل (لابيد) 24

الصهيونية الدينية (سموتريتش) 14

المعسكر الوطني (غانتس) 12

شاس (درعي) 10

يهدوت هتوارة (غافني) 7

العمل (ميخائيلي) 5

القائمة الموحدة "راعام" (عباس) 5

إسرائيل بيتنا (ليبرمان) 4

ميرتس (غالؤن) 54

الطيبي وعودة 4

بالتالي تمتلك كتلة نتنياهو 62 فيما أحزاب حكومة لابيد 54 حسب العينة المذكورة

ايمن عودة:

"نأمل ألا ينجح بن غفير ونتنياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة ولا يمكننا أن نسمح للفاشية بالفوز".

عينة القناة 12 العبريه لنتائج الانتخابات:

الليكود 30

لابيد 24

الصهيونية الدينية 14

المعسكر الوطني 11

شاس 10

التوراة اليهودية 7

العمل 6

5 ميرتس

راعم 5

ليبرمان 4

الطيبي وعودة 4

كتلة نتنياهو 61 مقعد



عينة قناة كان لنتائج الانتخابات

الليكود - 30

لابيد - 22

الصهيونية الدينية - 15

المعسكر الوطني - 13

شاس - 10

التوراة اليهودية - 7

إسرائيل بيتنا - 5

العمل - 5

4 ميرتس

الطيبي وعودة.4

راعم - 5

كتلة نتنياهو 62 مقعد