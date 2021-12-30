نتنياهو يتهم بينيت بالإنحناء أمام إيران.. و"جنرال" يحذر من "الكارثة"

اعتبر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، اليوم الخميس، أن حكومة نفتالي بينيت، تمثل خطرا على اسرائيل، لعدم قدرتها على التعامل مع النووي الإيراني.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، ادعى من خلالها أن حكومة نفتالي بينيت تمثل خطرا على إسرائيل، في الوقت الذي تمضي إيران قدما في برنامجها النووي.

اتهم نتنياهو، بينيت، بالتقصير والانحناء أمام إيران أو الهروب منها وصمته أمام تقدمها وسيرها بقوة في البرنامج النووي، في ظل استمرار التهديدات العلنية لكبار جنرالات الحرس الثوري بـ "تدمير إسرائيل".

وأرفق نتنياهو تغريدته بتصريح لأحد كبار أو مسؤولي الحرس الثوري الإيراني وتهديه بـ"تدمير إسرائيل"، أو أن طريقها يمضي نحو التدمير والهلاك.

איראן דוהרת קדימה - ובנט שותק ומתקפל מולה. ממשלת בנט מסוכנת לישראל. pic.twitter.com/LJzB7xZR96 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) December 30, 2021

حرب جديدة

من جانبه حذر جنرال إسرائيلي سابق من دخول بلاده في حرب جديدة تشبه السادس من أكتوبر 1973، أو "الكارثة".

وذكرت القناة العبرية السابعة، صباح اليوم الخميس، أنه بين الفترة والأخرى يطلق الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، تحذيرات خطيرة تتعلق بالجيش الإسرائيلي ومقدراته وعتاده وجنوده ومستقبله في حال دخول حرب على أكثر من جبهة.

وأفادت القناة العبرية بأن بريك يحذر بلاده من سيناريو يشبه حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، أو ما يطلق عليها حرب "يوم الغفران"، لأسباب كثيرة، أهمها افتقاد الجندي الإسرائيلي للروح القتالية، في ظل روح غطرسة وغرور، والافتقار لحالة التوافق بين الجندي والضابط في الميدان.

حذر الجنرال بريك من حالة الانفصال بين الجندي والضابط في قلب ميدان المعركة، وعدم الحديث عن أي إخفاقات تجري أو تحدث في المناورات أو التدريبات العسكرية حتى لا يُسأل عنها الضابط المسؤول ويُعرض نفسه للمساءلة العسكرية.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي السابق أن هناك حالا من عدم الاهتمام الاحترافي بالسلاح في الميدان، سواء من ناحية ترتيبه والحفاظ عليه أو إصلاحه في حال تعطيله أو وقوع مشكلة فنية فيه، وهو ما يكلف الكثير من الأرواح في حال دخول بلاده لأي حرب مقبلة، وهو ما ينذر بوقوع كارثة عسكرية حقيقية لإسرائيل.

ولم يكتف الجنرال بذلك، بل ذكر أن حالة التأهب للحرب المقبلة ضعيفة، والجنود ليسوا متحمسين وليس لديهم الروح القتالية المطلوبة، فضلا عن المعدات القتالية الجديدة غير معروفة ولن يقوم أحد بتشغيلها.