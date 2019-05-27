نتنياهو يتوسل احزاب اليمين للانضمام الى حكومته

تنتهي المهلة الممنوحة لرئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم الاربعاء المقبل وقد وجه دعوة متوسلا الى "شركائه في التفاوض" للدخول في حكومتع لتفادي انتخابات جديدة

ويتولى نتنياهو السلطة منذ عشرة أعوام وقد واجه صعوبة على نحو غير متوقع للتوصل لاتفاق مع أحزاب يمينية، ويمينية متشددة، ويهودية متطرفة لتشكيل تحالف مع حزبه الليكود يضمن له فترة خامسة في رئاسة الوزراء بعد انتخابات التاسع من أبريل نيسان.

ويعاني رئيس الحكومة المكلف من انقسامات بين حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف بزعامة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان وحزب التوراة اليهودي المتحد وينادي ليبرمان بأن يشترك طلاب المعاهد الدينية اليهودية مع غيرهم من اليهود الإسرائيليين في تحمل عبء الخدمة الإجبارية بينما تقول الأحزاب الدينية المتشددة إنه يجب إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد وفقا لما جرت عليه العادة منذ قيام إسرائيل في عام 1948.

وتنتهي يوم الأربعاء المقبل مدة الـ42 يوما التي يسمح بها القانون لإعلان حكومة جديدة وبعدها يمكن للرئيس ريئوفين ريفلين أن يكلف عضوا آخر بالكنيست بهذه المهمة بعد التشاور مع زعماء الأحزاب.

حصل كل من حزبي الليكود وأزرق أبيض على 35 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا في انتخابات أبريل نيسان لكن ينظر لنتنياهو بأنه الفائز نظرا لخروج النتيجة بأغلبية تنتمي لليمين.