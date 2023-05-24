نتنياهو يتوعد وطهران ترد .. هل تستعد "إسرائيل" لضرب إيران ؟

وجه بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، رسالة إلى إيران خلال زيارته لقاعدة شعبة المخابرات برفقة رئيس جهاز الأمن القومي وقادة آخرين.

وفي بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أشار نتنياهو إلى استلامه إحاطة حول جهود جهاز المخابرات العسكرية في مواجهة التهديد الإيراني وإحباط العمليات التي وصفها بالإرهابية في الضفة الغربية.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تفاجئ إيران باستمرار وستظل تفاجئ كل أعدائها.

وأوضح أن ما شاهده خلال الزيارة يمثل الصورة المستقبلية للبلاد، وأنه يجب على أعداء إسرائيل أن يدركوا أنهم متأخرون بشكل كبير عنها.

قدرة اسرائيل على ضرب إيران

ويوم أمس الثلاثاء، صرح رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، بأن إسرائيل تمتلك القدرة على ضرب إيران في حال تقدمها ببرنامجها النووي.

وأضاف هاليفي، خلال مشاركته في مؤتمر "هرتزليا 2023" الذي يقام في معهد "ريخمان" الإسرائيلي، أنهم يمتلكون القدرة على ضرب إيران دون الخوض في التفاصيل، وأن هناك تطورات سلبية محتملة في المستقبل قد تدفعهم لاتخاذ إجراءات عسكرية بهذا الصدد.

منشأة نووية إيرانية جديدة

وفيما يتعلق بالمؤتمر ذاته، صرح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تسحي هانغبي بأن إسرائيل على علم بالمنشأة النووية التي أقامتها إيران تحت الأرض بالقرب من نطنز.

وأكد هانغبي أن هذه المنشأة الجديدة التي تقوم إيران ببنائها لن تكون آمنة من التعرض لهجوم، وذلك على الرغم من تقديرات الخبراء بأنها ستكون في مكان بعيد عن متناول القنابل الأمريكية التي تستخدم لاختراق المخابئ.

صراعات داخلية في اسرائيل

من جانبه أكد مسؤول إيراني في مقابلة مع قناة الجزيرة أن التهديدات المستمرة تعكس دور إسرائيل كعامل رئيسي لعدم الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة.

وقال إن هذه التهديدات تعكس أيضًا الصراعات الداخلية والضعف الذي تعاني منه إسرائيل.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن إيران ليست من أطراف الصراع والحروب، ولكن يجب على العالم أن يدرك أنه لا توجد خطوط حمراء عندما يتعلق الرد من جانب طهران على إسرائيل.

واضاف المسؤول الإيراني، إن إسرائيل تحاول تبرير اعتداءاتها على سوريا وتخشى من تعزيز قدرات الدفاع الجوي لدمشق بمساعدة إيران. وأكد أن إسرائيل تعاني من ضعف داخلي غير مسبوق وتسعى للظهور بمظهر القوة.

