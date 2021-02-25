نتنياهو يحرض بايدن على الجنائية الدولية

يحرض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الرئيس جو بايدن على المحكمة الجنائية الدولية ويدعوة لابقاء العقوبات ووقف الدعم والتمويل لها خوفا من جر قيادات الحكومة والجيش والامن الى المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية على مدار خمسين عاما على الاقل .

رعب في الحكومة الاسرائيلية

وافاد موقع "واللا" الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين خشيتهم من أن يؤدي رفع العقوبات الأمريكية عن كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، إلى الإضرار بجهود إسرائيل لمنع فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أول أمس الجنائية الدولية اتخذت قرار تاريخي وهو تأكيد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية وهو من يمهد لتحقيق في جرائم الحرب. قبل قليل خارجية جاستن تردو نجاشي الاخوان رفضت قرار المحكمة وقالت أنها لا تعترف بدولة فلسطينية وبالتالي لا تعترف بانضمامها إلى محكمة الجنايات الدولية pic.twitter.com/worU9TMw1V — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) February 7, 2021

ويرى المسؤولون أن بنسودا ستعتبر مثل هذه الخطوة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، بمثابة موافقة واشنطن على فتح تحقيق في جرائم إسرائيل.

وشدد التقرير على المخاوف الإسرائيلية إزاء إجراء تحقيق قد يؤدي إلى إصدار مذكرات توقيف بحق ضباط وكبار المسؤولين الإسرائيليين، وإعطاء دفعة لأنشطة حركة المقاطعة BDS.

وساطات وضغوطات اسرائيلية على بنسودا

وخلال الفترة الماضية، توجهت إسرائيل إلى عشرات الدول في العالم بطلب توجيه "رسالة سرية" للمدعية بنسودا تثنيها عن فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.

وفي سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي السابق، ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.



يرى المحامي الفلسطيني محمد دحلة، الخبير بالقانون الدولي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن "الحالة في فلسطين"، أحدث ما يشبه "هزة أرضية" داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل

وأوضح الموقع العبري أن هذه القضية أثيرت أيضا في محادثات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، بعد قرار المحكمة الدولية بتطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى نظرائهم الإمريكيين إلى إنه حتى إذا لم تعجب إدارة بايدن العقوبات التي فرضها ترامب على محكمة لاهاي، يمكن للإدارة الجديدة أن تستخدمها كوسيلة ضغط لثني المدعية المنتهية ولايتها والمدعي العام الجديد كريم خان الذي سيحل محلها في يونيو المقبل، عن فتح تحقيق ضد عناصر أمريكية حول الحرب في أفغانستان أو ضد مسؤولين إسرائيليين.