نتنياهو يخطط لزيارة "كييف"

قالت مصادر، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يستعد للذهاب إلى "كييف"، بعد تلقيه دعوة من قبل أوكرانيا لزيارة البلاد.

وأشارت تلك المصادر، إلى أن شروط رحلة نتنياهو إلى أوكرانيا، لم يتم الإتفاق عليها بعد، بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم".

وأوضحت الصحيفة، أن موضوع زيارة نتيناهو، سيكون قيد المناقشة من قبل مجلس الوزراء الاسرائيلي.

وبينت المصادر الأوكرانية، أن الرئيس فلادومير زيلينسكي سيكون في استقبال نتنياهو في "كييف".

ويتخذ نتنياهو منذ عودته إلى منصبه، كرئيس للوزراء، خطوات حذرة في التعامل مع "كييف"، خاصة وأنه كان قد، اتخذ موقفا حذرا تجاه أوكرانيا لتجنب الخلافات مع موسكو.

وبحسب مصادر "إسرائيل هيوم"، فإن حقيقة أن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى كييف لم تثر السخط من جانب موسكو جعلت من الممكن مناقشة زيارة محتملة إلى أوكرانيا حتى من قبل نتنياهو نفسه.