نتنياهو يخير الاسرائيليين بين الموافقة على فساده و نهاية اسرائيل

ربط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بين موافقة الاسرائيليين على قانون ما يعتبره بالاصلاح القضائي الذي يتيح التغاضي عن فساده ونهاية الدولة العبرية

وقال نتنياهو في بيان ان هناك تجاوز "الخطوط الحمراء" في الاحتجاجات ضد "اصلاح القضاء" في اشاره الى التظاهرات المليونية التي تجتاح اسرائيل رفضا لمشاريع نتنياهو الهادفة الى التغاضي عن احالته للمحكمة بتهمة الرشوة والفساد

ويشمل مشروع القانون 4 بنود، هي الحد من المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتعيين المستشارين القانونيين بالوزارات سياسيا وتؤكد المعارضة في الدولة العبرية ان اقرار هذا القانون ما هو الا انقلاب على الديمقراطية فيما رات الولايات المتحدة الحليف والراعي الرسمي لوجود اسرائيل ان هذه القوانين مخالفة لقيم الديمقراطية التي تتشدق بها سلطات الاحتلال بين دول الشرق الاوسط

وقال بيان نتنياهو إن "حربا أهلية ستكون نهاية الدولة.. تم الدوس على الخطوط الحمراء والمعايير بوقاحة بالأقدام في انتهاكات القانون، والاضطرابات، ومهاجمة الموظفين العموميين وتهديد أفراد عائلات الموظفين العموميين". وادعى انه مستعد للحوار لاستنفاد فرص التوصل إلى اتفاقات ، ووصف الاحتجاجات انها ستكون طريقا للحرب الاهلية "الحرب الأهلية ستكون نهاية الدولة".