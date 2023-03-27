نتنياهو يرضخ ويقرر تعليق التعديلات القضائية

البوابه - كشفت مصادر في داخل الخط الأخضر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تعليق خطة التعديلات القضائية، التي عرفت بـ "الإصلاح القضائي" عقب اجتماع مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.

وأشارت مصادر إلى إن نتنياهو قرر تعليق التعديلات القضائية حيث كان من المفترض أن يدلي نتنياهو بكلمة بشأن التعديلات، لكن تلك الكلمة أرجأت .

ويأتي تراجع نتنياهو عقب احتجاجات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل وليلة صاخبة شهدتها إسرائيل تخللتها احتجاجات شارك فيها أزيد من 600 ألف شخص وفقا لوسائل إعلام محلية.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التاهب بعد خروج الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية عن السيطرة مع نزول مئات آلاف المتظاهرين الى الشوارع عقب اقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع بسبب دعوته لتجميد التعديلات.

كما دفعت الأحداث إلى تعليق الرحلات من وإلى مطار بن غريون بقرار من المسؤول الأول، فقد أعلنت الجامعات أنها ستعلّق الدراسة اعتبارًا من اليوم حتى إشعار آخر فيما شرع عشرات الأطباء في المستشفيات بالامتناع عن الذهاب إلى العمل.