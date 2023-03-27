نتنياهو سيوقف قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل

البوابه - توقعت وسائل إعلام عبرية أن يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف قانون الإصلاح القضائي الذي أثار جدلا واسعا في البلاد وذلك من خلال بيان في الساعة العاشرة صباحا .

وسبق أن طالب يتسحاق هرتصوغ الرئيس الإسرائيلي، الإئتلاف الحكومي بوقف تشريعات الاصلاح القضائي في أعقاب ليلة عنيفة من الاحتجاجات تخللها أعمال شغب واشتباكات بين متظاهرين والشرطة حيث قام عشرات آلاف من الإسرائيليين بالنزول إلى الشوارع في عشرات المواقع في أنحاء البلاد، ليل الأحد/ الاثنين، وذلك للاحتجاج على مشروع قانون الإصلاح القضائي.

وأفادت القناة 12 الاسرائيلية مساء الاحد، ان الجيش اعلن حالة التاهب بعد خروج الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية عن السيطرة مع نزول مئات الاف المتظاهرين الى الشوارع عقب اقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع بسبب دعوته لتجميد التعديلات.