نتنياهو يستجدي ساعر للعودة الى الليكود

دعا بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، اليوم الجمعة، جدعون ساعر زعيم حزب أمل جديد، للعودة إلى الليكود الذي انشق عنه مؤخرًا من أجل تشكيل حكومة يمينية مستقرة.

وأتت دعوة نتنياهو العلنية الأولى من نوعها قبل 18 يومًا من انتهاء التكليف الخاص بتشكيله للحكومة الجديدة، في ظل مواجهته لصعوبات، وتضاؤل فرص تشكيلها تحت قيادته مرةً أخرى، كما ذكرت قناة 12 العبرية.

وقال نتنياهو في خطاب له خلال احتفال في رمات غان، "أدعو جدعون سار من هنا، الليكود هو بيتك، لقد نشأت في هذا المنزل، سيتم الترحيب بك هنا بأذرع مفتوحة".

وأضاف موجهًا نفس الرسالة إلى بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية، وكذلك نفتالي بينيت زعيم يمينا "هذا ليس وقت تشكيل حكومة يسارية، دعونا نضع كل الاعتبارات الخلافية جانبًا، ونشكل حكومة يمينية وقومية قوية تحتاجها إسرائيل حاليًا بشدة".

وتابع "نحن جميعًا بمقدورنا أن نفعل ذلك سويًا، وأن نحتقل بعيد الاستقلال القادم مع حكومة يمينية مستقرة".

وعقب تلك التصريحات نشر ديفيد بيتان من أعضاء الكنيست تغريدة عبر تويتر، دعا فيها أعضاء الليكود ومن بينهم رؤساء البلديات للتوقيع على وثيقة تدعم دعوة نتنياهو لساعر بالعودة إلى الحزب.

وسبق تلك التصريحات، تغريدة عبر تويتر لسموتريتش أكد فيها إنه لن يمد يده إلى حكومة وصفها بـ "الفاسدة" ستعتمد على دعم "مؤيدي الإرهاب" بالإشارة إلى القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس.

وأكد سموتريتش إن كل الضغوط التي تمارس عليه من أجل الدخول في مثل هذه الحكومة لا جدوى منها.

وقال "إذا فشل الليكود في تشكيل حكومة وطنية، فسيكون ذلك لأنه يضيع الأيام الثمينة من تكليفه في اتجاهات خطيرة ويائسة، أنا لن أساهم في انتحار اليمين ودولة إسرائيل من خلال تشكيل حكومة ذات رؤية قصيرة المدى، ستعتمد على مؤيدي الإرهاب المناهضين للصهيونية وتجعلنا جميعًا رهائن".

من جانبها ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن هناك مخاوف لدى الأحزاب الحريدية من فشل نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، مشيرةً إلى أن هناك نقاشات داخل تلك الأحزاب من أجل إمكانية دعم شخصية أخرى من الليكود بهدف منع تشكيل حكومة تكون فيها بالمعارضة ويتم تجاهل قضايا المجتمع الحريدي.