نتنياهو يسحب طلب الحصانة البرلمانية ومحاكمته تبدأ خلال أسابيع

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، أنه سيسحب طلبه الحصول على الحصانة البرلمانية من محاكمته عن قضايا فساد والتي يتوقع ان تبدأ خلال اسابيع.

وجاء اعلان نتانياهو المتواجد حاليا في الولايات المتحدة، قبيل بدء الهيئة العامة للكنيست مداولات مقررة بشأن تشكيل لجنة في البرلمان لبحث طلب الحصانة، وقبيل ساعات من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تفاصيل "صفقة القرن".

وكتب نتنياهو على حسابه على "فيسبوك" من واشنطن قائلا "لن أسمح لخصومي السياسيين التدخل والتشويش على في الخطوة التاريخية التي أقودها-بالإشارة إلى صفقة القرن".

وأضاف "بينما أنا في الولايات المتحدة، من المتوقع افتتاح عرض آخر للكنيست في سيرك الحصانة. هذا هو استمرار الملاحقة الشخصية لي، بدلا من فهم المرحلة وتجاوز الاعتبارات السياسية، يواصلون التداول في سياسة رخيصة".

وتابع "لأنني لم أحصل على الإجراءات القانونية اللازمة، ولأن جميع قواعد الكنيست تم دوسها، ولأن نتائج الإجراء تم تحديدها مسبقا دون مناقشة، فقد قررت عدم السماح لهذه اللعبة بالاستمرار. لقد أبلغت رئيس الكنيست أنني أسحب طلب الحصانة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مداولات الهيئة العامة للكنيست بشأن تشكل لجنة كنيست ستتواصل، رغم قرار نتنياهو بسحب طلبه الحصول على حصانة برلمانية.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني عن مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية قولها إنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بقضايا فساد خطيرة، خلال أسبوع، إلى المحكمة، ولكن بدء محاكمته سيكون بعد انتخابات الكنيست،، التي ستجري في 2 آذار/مارس المقبل، وربما بعد عيد الفصح اليهودي في منتصف نيسان/أبريل المقبل.

