نتنياهو يعيد تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي .. ويعلق بالعربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يرحب بالتقارب الحاصل بين إسرائيل والكثير من الدول العربية.

وأضاف “نتنياهو” في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، التي كتبت باللغة العربية :”لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام.

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وجاءت تصريحات نتنياهو تعليقًا على تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي شارك على حسابه مقالًا بعنوان “إصلاح الإسلام: تحالف عربي – إسرائيلي في طور التشكل بالشرق الأوسط”، تحدث خلاله عن “رسم خرائط جديدة للعقل المسلم، في الوقت الذي تتلاشى فيه الكراهية القديمة”.