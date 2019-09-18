نتنياهو يلغي لقاء مقررا مع ترامب بعد انتكاسته الانتخابية

ألغى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاربعاء، خطابه المقرر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، وبالتالي لقاء مقررا له مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش اجتماعات المنظمة الدولية، وذلك بعد الانتكاسة التي مني بها في الانتخابات الاخيرة.

وقالت القناة "13" في التلفزيون الاسرائيلي أن نتنياهو ألغى رحلته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولقاءه مع الرئيس ترامب، لبحث تطورات الوضع السياسي، وذلك بعد هزيمته في المؤشرات الأولية للانتخابات.

وكان ترامب اعلن عن اللقاء غداة اتصال هاتفي بينه ونتنياهو قبل ايام من الانتخابات.

وقال ترامب السبت على تويتر ‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬“أجريت اتصالا اليوم مع رئيس الوزراء نتنياهو لبحث إمكانية المضي قدما في معاهدة للدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل تعزز بشكل أكبر التحالف القوي بين بلدينا“.

وقال إنه يتطلع لاستمرار تلك المناقشات هذا الشهر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأظهرت نتائج جزئية الأربعاء تقاربا شديدا بين نتنياهو وخصمه الرئيسي قائد الجيش السابق بيني جانتس في سباق الانتخابات الإسرائيلية الذي تشير الدلائل إلى صعوبة التكهن بنتيجته.

