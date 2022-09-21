نتنياهو ينشر فيديو لحسن نصرالله ويتهم لابيد بالانصياع للاعداء

نشر رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي الاسبق بنيامين نتنياهو فيديو لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله هدد فيه اسرائيل بهجوم في حال اقترابها من حقل كاريش المتنازع عليه في البحر المتوسط

وفي الفيديو تحدث حسن نصرالله انه لا يمكن ان "نسمح" باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش المتنازع عليه قبل ان يحصل لبنان على مطالبه المحقة.

وبعد اللقطة المصورة تلفزيونيا ظهر نتنياهو مخاطبا "مواطني دولة اسرائيل" ليقول ان رئيس الحكومة يائير لابيد قد رضخ تماما لتهديدات حزب الله ومواجهة نصرالله ، وقال نتنياهو ان نصرالله هدد بقيام بعمل عسكري ان قامت اسرائيل باستغلال حقل كاريش قبل التوصل الى تسوية

نشر مساء أمس رئيس وزراء العدو السابق نتنياهو رسالة تحت عنوان:

"يا مواطني "إسرائيل" ، لدي رسالة مقلقة جدًا لكم" pic.twitter.com/sKzGqX3DLf — 🏴 iBra 💉 إبرة ® 🏴 (@ib_reb) September 21, 2022



واضاف ان لابيد كان خائفا ولم يفعل حقل كاريش وانه ينوي التسليم للبنان دون اي اشراف او رقابة من جانب اسرائيل ، وهناك ابار غاز بمليارات الدولات يريد ان يستخدمها حزب الله في شراء الاف القذائف والصواريخ ليستهدفو مدن اسرائيل

ويستعد نتنياهو لخوض الانتخابات البرلمانية (الكنيست) الشهر المقبل ويطمح للعودة الى رئاسة الحكومة حيث حصد من خلال استطلاعات الراي على اعلى المقاعد الا انه لم يصل الى الاغلبية التي تفوق الـ 60 من اصل 120 مقعدا .

ويبعد حقل كاريش 100 كيلو متر عن سواحل فلسطيني المحتلة فيما يؤكد لبنان انه يبعد عن سواحله 4 كلم فقط ، وتحديدا في البلوك رقم 8، و7 كلم عن البلوك رقم 9، وهما تابعان للمياه الإقليمية اللبنانية. وتقدر احتياطات الغاز الموجودة فيه بـ 1.3 تريليون قدم مكعب.

وفي عام 2013 اعلنت اسرائيل عن اكتشافه وبدات في عملية الحفر لمدة 77 يوما "بواسطة شركة نوبل إنرجي" التي اخذت ضمانته لمدة 30 عامًا، مع تمديد اختياري لمدة 20 عامًا، ودخل لبنان على خط الازمة واكد في اروقة الامم المتحدة ان اسرائيل تحفر في مياهه الاقليمة الا ان بدأت جولة حوار غير مباشرة بوساطة اميركية ماتزال جارية حتى اليوم



