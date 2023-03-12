نتنياهو ينفي تعليق الامارات صفقات دفاعية مع اسرائيل

نفى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو صحة تقرير تحدث عن وقف الامارات صفقات شراء منظومات دفاعية من تل ابيب بسبب مواقف وتصريحات مسؤولين في حكومته.

وكانت القناة 12 في التلفزيون الاسرائيلي قالت مساء الاحد، ان الامارات اشارت خصوصا الى تصريحات وتصرفات الوزيريين المتطرفين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ويتولى الاول حقيبة الامن القومي فيما يشغل الثاني وزيرا للمالية.

ونسبت القناة الى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قوله ان بلاده لا تستطيع العمل مع الحكومة الاسرائيلية الى حين التاكد من ان رئيسها نتنياهو قادر على السيطرة عليها.

ومن جانبه، نفى مكتب نتنياهو بشدة هذه المعلومات، واصفا اياها في بيان بانها "لا اساس لها"، ومؤكدا ان اسرائيل والامارات تجريان باستمرار "اتصالات دبلوماسية مثمرة.. بما في ذلك اليوم"، وفق ما تورده صحيفة "تايمز اوف اسرائيل".

وبحسب تقرير القناة 12، فقد قرر بن زايد وقف صفقات تم الاتفاق عليها سابقا مع اسرائيل وتشمل شراء منظومات دفاعية.في اعقاب المواقف والتصريحات التحريضية الصادرة عن الوزيرين بن غفير وسموتريتش.

وكان سموتريتش اثار موجة غضب دولية في اعقاب دعوته مطلع الشهر الجاري الى "محو" قرية حوارة الفلسطينية من الوجود اثر مقتل مستوطنين في عملية اطلاق نار قرب القرية الواقعة جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت تصريحات سموتريتش غداة مهاجمة عشرات المستوطنين قرية حوارة حيث قتلوا فلسطينيا وأحرقوا أكثر من 30 منزلا و100 مركبة، وذلك في ردة فعل انتقامية عقب مقتل المستوطنين.