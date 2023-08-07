نتنياهو يوجه تهمه خطيرة لبادين بشأن السعودية

في تلميح وخطير ومثير يتناقض مع كل الاتجاهات الاميركية، وجه رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهاما قاسيا للرئيس الاميركي جو بايدن بشأن التطبيع مع السعودية، وذلك في خضم توتر العلاقات بين الرجلين واعلان الاخير مراجعة العلاقة الاميركية الاسرائيلية.

و ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعيق التطبيع مع السعودية متجاهلا الزيارات المكوكية التي يقوم بها مستشار الامن القومي الاميركي جيك سوليفان الى السعودية لوضع اسس التطبيع بين الرياض وحكومة الاحتلال.

وقال رئيس الحكومة الاسرائيلية في لقاء جمعه بـ أعضاء من الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، إن هناك بنية موجودة بالفعل من أجل السلام السعودي الإسرائيلي، لكن بعض الأمور السياسية تعيقه.

ووفق موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية وترجمة موقع صدى نيوز الالكتروني عنه، فقد اعتبر أن أي اتفاق جديد مع السعودية وأي دولة أخرى سيكون بمثابة فرصة مثيرة للسلام بالمنطقة من دون ان يتحدث عن تطبيق شروط السلام بوقف الاستيطان واعادة اللاجئين والانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة

نتنياهو لم يهمل في كلمته امام اعضاء الكونغرس الاميركي الحديث عن متانة العلاقات الإسرائيلية الأميركية، وقال إنه لا حليف لإسرائيل أفضل من الولايات المتحدة، ولا يوجد حليف لها أفضل من إسرائيل.

وتستجدي السلطات الاسرائيلية التطبيع مع العربية السعودية التي تتمسك بدورها بتطبيق قرارات الامم المتحدة وعلى راسها اقامة دولة فلسطينية والانسحاب من الاراضي المحتلة وحل قضية اللاجئين ، فيما قالت تقارير عبرية ان السعودية وضعت امام المبعوث الاميركي شركا لانشاء مفاعل نووي سلمي وضع سلطات الاحتلال التي تعمل على التفرد بالقوة الاولى في المنطقة امام منعطف كبير