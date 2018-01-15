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نتنياهو يوقع "اتفاقيات مهمة" مع الهند ويعلن عن حقبه تاريخية

نتنياهو يوقع "اتفاقيات مهمة" مع الهند ويعلن عن حقبه تاريخية
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