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نتنياهو يقوم بزيارة "تاريخية" إلى سلطنة عُمان لم يُعلن عنها مسبقا

نتنياهو يقوم بزيارة "تاريخية" إلى سلطنة عُمان لم يُعلن عنها مسبقا
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