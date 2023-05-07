نتنياهو: 90% من الضحايا الفلسطينيين "ارهابيون"

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد، ان 90 بالمئة من الضحايا الفلسطينيين الذين يسقطون خلال العمليات التي تنفذها قواته في الضفة الغربية هم من "الارهابيين".

وزعم نتنياهو خلال الاجتماع الاسبوعي لحكومته بان لدى اسرائيل افضل سجل في العالم في تفادي وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

وقال ان "التصدي للارهابيين يتطلب عمليات معقدة، بما في ذلك الدخول الى قلب المدن مع اقل اذى بقواتنا والمارة".

واضاف "بالتاكيد، 90 بالمئة من الخسائر الفلسطينية هم من الارهابيين".

وتابع نتنياهو "اشك في ان بمقدور اي جيش او قوة امنية الحصول على نتيجة كهذه في حلبات قتال ضيقة تعج بالمدنيين. لكن قواتنا تفعل ذلك وتستحق الاشادة".

وتوعد بان "يد اسرائيل الطويلة ستصل الى اي شخص يحاول ايذاء مواطنينا".

يذكر أن 110 فلسطينيين استشهدوا بنيران القوات الاسرائيلية والمستوطنين منذ بداية العام ، بينهم 20 طفلا، وسيدتان.