باكستان.. نجاة وزير من هجوم مسلح وإصابة سائقه

أكد وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني شودري فؤاد حسين عبر "تويتر" أن وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني شبلي فراز، نجا من هجوم مسلح استهدفه في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد.

حيث كان الوزير فراز في طريقه إلى منطقة كوهات عندما استهدف مسلحون سيارته، مؤكدا عدم تعرض فراز لأي أذى فيما أصيب سائقه.

وبين فراز أن السائق نقل إلى مستشفى قريب وحالته مستقرة، مضيفا أن المسلحين المجهولين رشقوا أيضا سيارته بالحجارة، مما أدى إلى كسر زجاج نوافذ السيارة ثم إصابة السائق.