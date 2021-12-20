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باكستان.. نجاة وزير من هجوم مسلح وإصابة سائقه

منشور 20 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 04:53
وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني شبلي فراز
وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني شبلي فراز

أكد وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني شودري فؤاد حسين عبر "تويتر" أن وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني شبلي فراز، نجا من هجوم مسلح استهدفه في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد.

حيث كان الوزير فراز في طريقه إلى منطقة كوهات عندما استهدف مسلحون سيارته، مؤكدا عدم تعرض فراز لأي أذى فيما أصيب سائقه.

وبين فراز أن السائق نقل إلى مستشفى قريب وحالته مستقرة، مضيفا أن المسلحين المجهولين رشقوا أيضا سيارته بالحجارة، مما أدى إلى كسر زجاج نوافذ السيارة ثم إصابة السائق.

كلمات دالة:باكستان

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