نجل السبسي يتهم الشاهد بالتزوير

نجل السبسي يتهم الشاهد وحركة النهضة بالتحايل على نتائج الانتخابات التونسية

اتهم نجل الرئيس التونسي ومدير المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ السبسي, رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة بالتحايل على نتائج الانتخابات العامة.

وقال حافظ السبسي إن حركة نداء تونس خاضت الانتخابات البلدية وهي تحمل أمام الشعب حصيلة حكومة لم تحقق أي منجز إيجابي لفائدة الشعب التونسي". مضيفا في حسابه على فيسبوك أن "نداء تونس رغم كل المصاعب والعراقيل يبقى هو المرجعية الأساسية للتوازن السياسي في البلاد نجح في 2014 وهو يحمل آمال البديل دون حصيلة في الحكم يمكن أن يحاسب عليها وصمد في 2018 وهو يعيد بناء نفسه متحملا وزر فشل حكومة ما سمي بالوحدة الوطنية ثم اليوم بالابتعاد والقطع مع الترويكا الجديدة بعد عملية التحيل على نتيجة الانتخابات التشريعية ل2014 من كل هذه الأطراف المكونة اليوم للحكومة".

وازدادت حدة الخلافات بين نجل الرئيس والشاهد في الآونة الأخيرة خاصة بعد تجميد عضويته داخل الحركة وإعلان الرئيس فك الارتباط مع حركة النهضة.

وكانت حركة نداء تونس التي أسسها الرئيس الباجي قايد السبسي قد تصدرت الانتخابات لكن تبدلت الخارطة السياسية بعد خلافات وانقسامات داخل الحركة.